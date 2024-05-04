Вялкова (Плешивая) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Вялков Михаил
Отец ребёнка: Вялков Иван
Пристайлово, Сумська область
Рождение ребёнка
1889
Сын: Вялков Аристарх (Аристарф, Еллистрат, Каллистрат)
Отец ребёнка: Вялков Иван
Смерть
Неизвестно