Вялкова (Плешивая) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вялкова (Плешивая) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Вялков Михаил

Отец ребёнка: Вялков Иван

Пристайлово, Сумська область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Вялков Аристарх (Аристарф, Еллистрат, Каллистрат)

Отец ребёнка: Вялков Иван

Смерть
Неизвестно

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