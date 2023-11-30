Борисова Стефанида Крестьянка Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Стефанида Крестьянка Ивановна

Место рождения

Коромысловка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 20.11.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.11.1860

Отец: Иван

Мать: ?

Коромысловка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.01.1879

Муж: Борисов Иосиф Крестьянин Алексеевич

Коромысловка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.11.1879

Сын: Борисов Матвей Крестьянин Иосифович

Отец ребёнка: Борисов Иосиф Крестьянин Алексеевич

Коромысловка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Иосифова

Отец ребёнка: Борисов Иосиф Крестьянин Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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