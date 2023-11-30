Борисова Стефанида Крестьянка Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 20.11.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.11.1860
Бракосочетание
22.01.1879
Рождение ребёнка
20.11.1879
Сын: Борисов Матвей Крестьянин Иосифович
Отец ребёнка: Борисов Иосиф Крестьянин Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Иосифова
Отец ребёнка: Борисов Иосиф Крестьянин Алексеевич
Смерть
Неизвестно