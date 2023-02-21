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Антошкин Ларион Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Антошкин Семен Маркелович

Мать: не указана

Скорее всего, родился и жил до 1887 г. в Фёдоровской волости Стерлитамакского уезда Уфимской губернии. Так как хутор/поселок Борисовский/Борисовка основан в 1887 г. переселенцами-мордвой из Фёдоровско... Показать все
Место жительства
С 1887
Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антошкина Дарья

Смерть
Неизвестно
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