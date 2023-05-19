Костюк (Юхимович) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения03.03.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1966
Отец: Юхимович Петр Иванович
Мать: Юхимович Вера Германовна
Рождение ребёнка
04.11.1988
Сын: Костюк Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.08.1995
Сын: Костюк Алексей Александрович
Отец ребёнка: Костюк Александр Тифоеевич
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область