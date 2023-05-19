Костюк (Юхимович) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюк (Юхимович) Анна Петровна

Место рождения

Четырбоки, Хмельницька область

Дата рождения

03.03.1966

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1966

Отец: Юхимович Петр Иванович

Мать: Юхимович Вера Германовна

Четырбоки, Хмельницька область
Рождение ребёнка
04.11.1988

Сын: Костюк Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.08.1995

Сын: Костюк Алексей Александрович

Отец ребёнка: Костюк Александр Тифоеевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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