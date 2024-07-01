Светоносов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения10.02.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1881
В метрической книге Евдокиинской церкви г. Казани за 1881 г. есть запись: 10 февраля рожден (12 февраля крещен) Александр. Родители: канцелярский служитель Казанского Губернского Правления Александр Н... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
ветеринар
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно