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Светоносов Александр Александрович

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.02.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1881

Отец: Светоносов Александр Николаевич

Мать: Светоносова Антонина Терентьевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Евдокиинской церкви г. Казани за 1881 г. есть запись: 10 февраля рожден (12 февраля крещен) Александр. Родители: канцелярский служитель Казанского Губернского Правления Александр Н... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
ветеринар
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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