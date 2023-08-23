Сергеева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1915

Сын: Сергеев Аркадий Иванович

Отец ребёнка: Сергеев Иван Петрович

Колбино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Сергеев Александр Иванович

Отец ребёнка: Сергеев Иван Петрович

Колбино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.07.1930

Сын: Сергеев Владимир Иванови

Отец ребёнка: Сергеев Иван Петрович

Колбино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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