Сергеева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1915
Отец ребёнка: Сергеев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Сергеев Александр Иванович
Отец ребёнка: Сергеев Иван Петрович
Рождение ребёнка
03.07.1930
Отец ребёнка: Сергеев Иван Петрович
Смерть
Неизвестно