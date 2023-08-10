Зданович Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зданович Виктор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1964

Отец: Зданович Владимир Михайлович

Мать: Зданович Раиса Иосифовна

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