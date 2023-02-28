Павлов Анатолий Михайлович
Место рождения
Дата рождения16.07.1937
Дата смерти24.07.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1937
Отец: Павлов Михаил Васильевич
Мать: Павлова Мария Ивановна
Бракосочетание
04.01.1961
Красно-Полянским с/советом выдано свидетельство о браке от 04.01.1961 серия II ЩД № 039429 (запись в книге актов №4 т.ч.)
Рождение ребёнка
16.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова Евгения Васильевна
Награда
?.01.1973
Безенчук, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
За достижение наивысших показателей в социалистическом соревновании шофер АТП-7 треста "Куйбышевканалводстрой" награжден почетной грамотой и удостоен звания "Лучший шофер района 1973 года"
Смерть
24.07.1987