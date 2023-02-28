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Павлов Анатолий Михайлович

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Место рождения

Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

16.07.1937

Дата смерти

24.07.1987

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1943 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1937

Отец: Павлов Михаил Васильевич

Мать: Павлова Мария Ивановна

Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.01.1961

Жена: Павлова Евгения Васильевна

Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Красно-Полянским с/советом выдано свидетельство о браке от 04.01.1961 серия II ЩД № 039429 (запись в книге актов №4 т.ч.)
Рождение ребёнка
16.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Евгения Васильевна

Награда
?.01.1973
Безенчук, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
За достижение наивысших показателей в социалистическом соревновании шофер АТП-7 треста "Куйбышевканалводстрой" награжден почетной грамотой и удостоен звания "Лучший шофер района 1973 года"
Смерть
24.07.1987
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