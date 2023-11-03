Рыжих Касьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжих Касьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжих Андрей Касьянович

Мать ребёнка: Рыжих Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыжих Погуленко Екатерина Касьяновна

Мать ребёнка: Рыжих Анастасия Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжих Анастасия Ильинична

Смерть
Неизвестно
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