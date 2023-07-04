Ушакова (Рувелова) Елена Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1989
Отец: Рувелов Аркадий Адамович
Мать: Рувелова Рита Давыдовна
Рождение ребёнка
26.11.2013
Сын: Ушаков Даниль Аммурабиевич
Отец ребёнка: Ушаков Аммураби Исакович
Рождение ребёнка
27.11.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ушаков Аммураби Исакович