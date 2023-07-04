Ушакова (Рувелова) Елена Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова (Рувелова) Елена Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1989

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1963 г.р.

Дети

2013 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1989

Отец: Рувелов Аркадий Адамович

Мать: Рувелова Рита Давыдовна

Рождение ребёнка
26.11.2013

Сын: Ушаков Даниль Аммурабиевич

Отец ребёнка: Ушаков Аммураби Исакович

Рождение ребёнка
27.11.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ушаков Аммураби Исакович

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