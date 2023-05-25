Никита Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1721 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Трофим

Мать: Ирина Иванова

Смерть
Неизвестно
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