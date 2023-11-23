Яковлевский Павел Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1795
Дата смертиДо 1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1795
Отец: Неизвестно Яков Васильев
Мать: Ксения Макарова
Яковлевский Павел Яковлевич (1795 — ?) Родился 6 января 1795 года в семье дьячка села Федоркова Пошехонского уезда Якова Васильевича. По исключении из 2-го русского класса Ярославского духовного учили... Показать все
Бракосочетание
04.02.1817
Супруг(-а): Анна Тихонова Яковлевская
Рождение ребёнка
10.03.1818
Дочь: Мария Павлова
Мать ребёнка: Яковлевская Анна Тихонова
Рождение ребёнка
24.03.1819
Дочь: Мария Павлова
Мать ребёнка: Яковлевская Анна Тихонова
Рождение ребёнка
05.06.1821
Дочь: Державина Ольга Павлова
Мать ребёнка: Яковлевская Анна Тихонова
Рождение ребёнка
01.07.1823
Дочь: Марфа Павлова
Мать ребёнка: Яковлевская Анна Тихонова
Рождение ребёнка
09.04.1825
Дочь: Александра Павлова
Мать ребёнка: Яковлевская Анна Тихонова
Рождение ребёнка
23.04.1831
Мать ребёнка: Яковлевская Анна Тихонова
Рождение ребёнка
04.06.1839
Мать ребёнка: Яковлевская Анна Тихонова
Яковлевский Петр Павлович (1839 — ?) Родился 4 июня 1839 года в семье дьячка села Федоркова Пошехонского уезда Павла Яковлевского. Обучался в Пошехонском уездном училище. Служил дьячком в том же селе.... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок в селе Федорково Пошехонского уезда
Смерть
До 1872