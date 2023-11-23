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Яковлевский Павел Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1795

Дата смерти

До 1872

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1795

Отец: Неизвестно Яков Васильев

Мать: Ксения Макарова

Яковлевский Павел Яковлевич (1795 — ?) Родился 6 января 1795 года в семье дьячка села Федоркова Пошехонского уезда Якова Васильевича. По исключении из 2-го русского класса Ярославского духовного учили... Показать все
Бракосочетание
04.02.1817

Жена: Яковлевская Анна Тихонова

Супруг(-а): Анна Тихонова Яковлевская
Рождение ребёнка
10.03.1818

Дочь: Мария Павлова

Мать ребёнка: Яковлевская Анна Тихонова

Рождение ребёнка
24.03.1819

Дочь: Мария Павлова

Мать ребёнка: Яковлевская Анна Тихонова

Рождение ребёнка
05.06.1821

Дочь: Державина Ольга Павлова

Мать ребёнка: Яковлевская Анна Тихонова

Рождение ребёнка
01.07.1823

Дочь: Марфа Павлова

Мать ребёнка: Яковлевская Анна Тихонова

Рождение ребёнка
09.04.1825

Дочь: Александра Павлова

Мать ребёнка: Яковлевская Анна Тихонова

Рождение ребёнка
23.04.1831

Сын: Яковлевский Иван Павлов

Мать ребёнка: Яковлевская Анна Тихонова

Рождение ребёнка
04.06.1839

Сын: Яковлевский Пётр Павлов

Мать ребёнка: Яковлевская Анна Тихонова

Яковлевский Петр Павлович (1839 — ?) Родился 4 июня 1839 года в семье дьячка села Федоркова Пошехонского уезда Павла Яковлевского. Обучался в Пошехонском уездном училище. Служил дьячком в том же селе.... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок в селе Федорково Пошехонского уезда
Смерть
До 1872
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