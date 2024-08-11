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Волков Николай Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волкова) Феклиста Николаевна

Мать ребёнка: Волкова Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Волков Всеволод Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Волков Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Волков Аким Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Дарья Григорьевна

Смерть
1953

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