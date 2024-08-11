Волков Николай Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волкова) Феклиста Николаевна
Мать ребёнка: Волкова Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Волкова Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Волков Всеволод Николаевич
Мать ребёнка: Волкова Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Волков Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Волкова Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Волкова Дарья Григорьевна
Смерть
1953