Мавра Михайловна
Место рождения
Дата рождения1705
Дата смерти1742
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Михаил Фомич
Мать: не указана
Бракосочетание
04.06.1724
Муж: Иван Васильевич
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1729
Сын: Игнатий Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1736
Сын: Андриан Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1738
Сын: Илья Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1742