Мавра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМавра Михайловна

Мавра Михайловна

avatar

Место рождения

Горка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1705

Дата смерти

1742

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Михаил Фомич

Мать: не указана

Горка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.06.1724

Муж: Иван Васильевич

Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1729

Сын: Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Ефросиния Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Андриан Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Илья Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1742
Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close