Пеунков Евгений Флегонтович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонида Максимовна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Пеунков Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Антонида Максимовна
Смерть
1923
Крестьянин, свой картофелетерочный завод в д. Кузовково