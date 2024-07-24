Пеунков Евгений Флегонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пеунков Евгений Флегонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонида Максимовна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Пеунков Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Антонида Максимовна

Смерть
1923
Крестьянин, свой картофелетерочный завод в д. Кузовково

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