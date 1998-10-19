Шапкин Никита Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкин Никита Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1998

Отец: Шапкин Павел Николаевич

Мать: не указана

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