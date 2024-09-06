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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Дочь: ((Горохов)) Акулина Афанасьева
Отец ребёнка: (Горохов) Афанасий Осипов
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: (Горохов) Афанасий Осипов
Рождение ребёнка
1768
Дочь: ((Горохов)) Устинья Афанасьева
Отец ребёнка: (Горохов) Афанасий Осипов