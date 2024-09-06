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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Горохов) Афанасий Осипов

Рождение ребёнка
1764

Дочь: ((Горохов)) Акулина Афанасьева

Отец ребёнка: (Горохов) Афанасий Осипов

Рождение ребёнка
1767

Сын: (Горохов) Яков Афанасьев

Отец ребёнка: (Горохов) Афанасий Осипов

Рождение ребёнка
1768

Дочь: ((Горохов)) Устинья Афанасьева

Отец ребёнка: (Горохов) Афанасий Осипов

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