Суслов Артем Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслов Артем Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.2008

Отец: Суслов Анатолий Иванович

Мать: Шубникова Екатерина Владимировна

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