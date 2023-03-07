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Кропачева Анна Егорова

Место рождения

дер. Рогожская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Рогожская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Ирина Логинова

Отец ребёнка: Кропачев Логин Иванов

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Кропачев Иван (Иоанн) Логинов

Отец ребёнка: Кропачев Логин Иванов

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кропачев Логин Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1783
Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
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