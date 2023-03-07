Кропачева Анна Егорова
Место рождениядер. Рогожская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1756
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Рогожская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Ирина Логинова
Отец ребёнка: Кропачев Логин Иванов
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Кропачев Иван (Иоанн) Логинов
Отец ребёнка: Кропачев Логин Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1783