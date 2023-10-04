(Третьякова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Третьяков ?
Мать: Ксения Фроловна
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Войман Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Войман Семен
Смерть
Неизвестно