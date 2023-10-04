(Третьякова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Третьякова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Третьяков ?

Мать: Ксения Фроловна

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войман Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войман Семен

Смерть
Неизвестно
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