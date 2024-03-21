Дьякова (Оборина) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1988
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1988
Бракосочетание
10.06.2011
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.12.2011
Дочь: Дьякова Варвара Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.11.2015
Дочь: Дьякова Серафима Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.04.2018
Дочь: Дьякова Василиса Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности