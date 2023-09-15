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Фетискина Глафира Ивановна

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Место рождения

С.Кисельное Жердевский район Воронежской обл

Дата рождения

26.04.1910 ст.

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1910 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

С.Кисельное Жердевский район Воронежской обл
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Кравченко Инесса Гавриловна

Отец ребёнка: Поклад Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
21.09.1943

Дочь: Постная Галина Гавриловна

Отец ребёнка: Поклад Гавриил Иванович

С/п Ёжма Пинежского района Архангельской обл Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поклад Гавриил Иванович

Смерть
1972
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