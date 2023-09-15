Фетискина Глафира Ивановна
Место рожденияС.Кисельное Жердевский район Воронежской обл
Дата рождения26.04.1910 ст.
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1910 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
С.Кисельное Жердевский район Воронежской обл
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Кравченко Инесса Гавриловна
Отец ребёнка: Поклад Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
21.09.1943
Дочь: Постная Галина Гавриловна
Отец ребёнка: Поклад Гавриил Иванович
С/п Ёжма Пинежского района Архангельской обл Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972