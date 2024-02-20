Шатунов Кузьма Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунов Кузьма Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1897 г.р.
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Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шатунова (Гоголева) Дарья Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шатунова (Гоголева) Дарья Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шатунова (Гоголева) Дарья Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шатунова (Гоголева) Дарья Кондратьевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Шатунов Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Шатунова (Гоголева) Дарья Кондратьевна

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