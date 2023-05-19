Михаил Иванов
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Иван Демидов
Мать: Ульяна Григорьева
Рождение ребёнка
1795
Сын: Косма Михайлович
Мать ребёнка: Анна Абросимова
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Анна Абросимова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Евфимия Михайловна
Мать ребёнка: Анна Абросимова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Афонасия Михайловна
Мать ребёнка: Анна Абросимова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Анна Абросимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Абросимова
Смерть
Неизвестно