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Михаил Иванов

Место рождения

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Иван Демидов

Мать: Ульяна Григорьева

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Косма Михайлович

Мать ребёнка: Анна Абросимова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Анна Абросимова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Евфимия Михайловна

Мать ребёнка: Анна Абросимова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Афонасия Михайловна

Мать ребёнка: Анна Абросимова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Анна Абросимова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Абросимова

Смерть
Неизвестно
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