Фадеева (Ланскова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева (Ланскова) Ирина

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Место рождения

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область

Дата рождения

Около 13.07.1969

Дата смерти

30.03.1994

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1935 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 13.07.1969

Отец: Лансков לנסקוב Анатолий אנטולי

Мать: Ланскова Зинаида Зоя

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Образование
Около 1982
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Школа №30 закончила 9 классов
Образование
После 1982
Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
ПТУ на мастера швейного дела (неизвестно закончила ли)
Место жительства
Около 1985
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
к Зотовой ЕС, жили у Филипповой Натальи, чтобы не потерять прописку и жилье как сироте
Работа или профессия
1989
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
ПО "корунд", Дзержинск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фадеев Андрей

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Образование
Неизвестно
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Интернат с 5 класса после смерти мамы (отец отдал)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеев Андрей

Смерть
30.03.1994
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Причина смерти: гепатит
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