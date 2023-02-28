Фадеева (Ланскова) Ирина
Место рождения
Дата рожденияОколо 13.07.1969
Дата смерти30.03.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 13.07.1969
Образование
Около 1982
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Школа №30 закончила 9 классов
Образование
После 1982
Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
ПТУ на мастера швейного дела (неизвестно закончила ли)
Место жительства
Около 1985
к Зотовой ЕС, жили у Филипповой Натальи, чтобы не потерять прописку и жилье как сироте
Работа или профессия
1989
ПО "корунд", Дзержинск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фадеев Андрей
Образование
Неизвестно
Интернат с 5 класса после смерти мамы (отец отдал)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фадеев Андрей
Смерть
30.03.1994
Причина смерти: гепатит