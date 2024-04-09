Петр Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Евдокимов

Петр Евдокимов

Место рождения

Парахино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

1774

Пол

Мужской

Отец

Около 1707 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Евдоким Яковлев

Мать: не указана

Парахино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Марфа Петрова

Мать ребёнка: Фекла Павлова

Парахино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Григорей Петров

Мать ребёнка: Фекла Павлова

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Авдотья Петрова

Мать ребёнка: Фекла Павлова

Смерть
1774

Мы используем куки для улучшения работы сайта.