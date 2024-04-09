Петр Евдокимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смерти1774
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Евдоким Яковлев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Марфа Петрова
Мать ребёнка: Фекла Павлова
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Григорей Петров
Мать ребёнка: Фекла Павлова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Авдотья Петрова
Мать ребёнка: Фекла Павлова
Смерть
1774