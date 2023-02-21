Нефедов Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1881 ст.
Сын: Нефедов Иван Никитич
Мать ребёнка: Нефедова Феврония Федоровна
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно