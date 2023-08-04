Платонов Радион Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1970
Мать ребёнка: Платонова Вера Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Платонова Вера Тимофеевна