Платонов Радион Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонов Радион Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1970

Сын: Платонов Олег Радионович

Мать ребёнка: Платонова Вера Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Платонова Вера Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Платонова Вера Тимофеевна

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