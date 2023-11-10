Шеец Леонид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1968
Отец: Шеец Иван
Мать: Шеец Мария Даниловна
Рождение ребёнка
13.07.1987
Дочь: Шеец Татьяна Леонидовна
Мать ребёнка: Шеец Нина Никитовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеец Надежда Леонидовна
Мать ребёнка: Шеец Нина Никитовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеец Нина Никитовна