Шеец Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеец Леонид Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1968

Отец: Шеец Иван

Мать: Шеец Мария Даниловна

Рождение ребёнка
13.07.1987

Дочь: Шеец Татьяна Леонидовна

Мать ребёнка: Шеец Нина Никитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеец Надежда Леонидовна

Мать ребёнка: Шеец Нина Никитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеец Нина Никитовна

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