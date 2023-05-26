Михайлова Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1992
Дочь: Михайлова Ксения Геннадьевна
Отец ребёнка: Михайлов Геннадий Ефтифеевич
Рождение ребёнка
07.07.1998
Сын: Михайлов Иван Геннадьевич
Отец ребёнка: Михайлов Геннадий Ефтифеевич
Бракосочетание
Неизвестно