Михайлова Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1992

Дочь: Михайлова Ксения Геннадьевна

Отец ребёнка: Михайлов Геннадий Ефтифеевич

Рождение ребёнка
07.07.1998

Сын: Михайлов Иван Геннадьевич

Отец ребёнка: Михайлов Геннадий Ефтифеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Геннадий Ефтифеевич

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