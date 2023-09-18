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(Войташ) Иустына

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1867

Отец: Войташ Николай

Мать: Евдокия

Смерть
Неизвестно
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