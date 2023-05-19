Артемиев Иван Артемиевич
Место рождения
Дата рождения1773 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1795
Жена: Мария Никоновна
Рождение ребёнка
19.09.1799 ст.
Сын: Артемиев Доремидонт Иванович
Мать ребёнка: Мария Никоновна
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно