Артемиев Иван Артемиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемиев Иван Артемиевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1773 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
06.11.1795

Жена: Мария Никоновна

Рождение ребёнка
19.09.1799 ст.

Сын: Артемиев Доремидонт Иванович

Мать ребёнка: Мария Никоновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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