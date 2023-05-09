Рекуц Вячеслав Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекуц Вячеслав Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

1944 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971

Отец: Рекуц Владимир

Мать: Карпеченкова Инна Ивановна

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