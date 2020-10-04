Чернышева (Кудрявцева) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева (Кудрявцева) Галина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.10.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудрявцев Владимир

Мать: Кудрявцева (Панасенко) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернышев Николай Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернышев Николай Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев Николай Данилович

Смерть
04.10.2020

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