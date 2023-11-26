Дудукало Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудукало Андрей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1993

Отец: Дудукало Владимир Иванович

Мать: Дудукало Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
17.07.2016

Дочь: Дудукало София Андреевна

Мать ребёнка: Дудукало Юлия Александровна

Рождение ребёнка
13.08.2022

Сын: Дудукало Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Дудукало Юлия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудукало Юлия Александровна

Место жительства
Неизвестно
Собинка, Собинский муниципальный район, Владимирская область
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