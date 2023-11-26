Дудукало Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1993
Рождение ребёнка
17.07.2016
Дочь: Дудукало София Андреевна
Мать ребёнка: Дудукало Юлия Александровна
Рождение ребёнка
13.08.2022
Сын: Дудукало Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Дудукало Юлия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Собинка, Собинский муниципальный район, Владимирская область