Цыбезов Меркул Ионов
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Цыбезов Ион Степанов
Мать: Ирина Антонова
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Мария Меркулова
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Иванова
Смерть
1851