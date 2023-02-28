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Цыбезов Меркул Ионов

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Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Цыбезов Ион Степанов

Мать: Ирина Антонова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Цыбезов Филипп Меркулов

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Мария Меркулова

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Цыбезов Михей Меркулов

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Цыбезов Павел Меркулов

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Цыбезов Василий Меркулов

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Иванова

Смерть
1851
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