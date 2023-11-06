Рожин Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожин Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рожин Михаил

Мать: Рожина Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рожин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Рожина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рожина Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Рожина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рожин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Рожина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рожина Ольга

Смерть
Неизвестно
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