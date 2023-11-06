Рожин Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рожин Михаил
Мать: Рожина Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рожина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рожина Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Рожина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рожина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рожина Ольга
Смерть
Неизвестно