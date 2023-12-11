Чупров Антип Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти29.08.1944
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Чупров Фёдор Леонтьевич
Мать: Чупрова Домна Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Антиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Антиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупров Константин Антипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Антиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
29.08.1944
Умер и захоронен в Польше