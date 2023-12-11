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Чупров Антип Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

29.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Чупров Фёдор Леонтьевич

Мать: Чупрова Домна Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Семён Антипович

Мать ребёнка: не указана

Трусово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Антиповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Антиповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Денис Антипович

Мать ребёнка: не указана

Трусово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Константин Антипович

Мать ребёнка: не указана

Трусово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Конон Антипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Антиповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Наум Антипович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
29.08.1944
Умер и захоронен в Польше
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