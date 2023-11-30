Иванов Федор Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Федор Витальевич

Место рождения

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область

Дата рождения

28.07.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1990 г.р.
1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
30.11.1990

Сын: Иванов Альберт Федорович

Мать ребёнка: Иванова Любовь Германовна

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
08.01.1995

Сын: Иванов Виталий Федорович

Мать ребёнка: Иванова Любовь Германовна

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
29.04.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Любовь Германовна

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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