Иванов Федор Витальевич
Место рождения
Дата рождения28.07.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1990
Мать ребёнка: Иванова Любовь Германовна
Рождение ребёнка
08.01.1995
Мать ребёнка: Иванова Любовь Германовна
Рождение ребёнка
29.04.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Любовь Германовна
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва