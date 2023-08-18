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Сурина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Сурин Федор

Мценск, город Мценск, Орловская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Сурин Алексей

Отец ребёнка: Сурин Федор

Мценск, город Мценск, Орловская область
Рождение ребёнка
08.02.1900

Сын: Сурин Семен

Отец ребёнка: Сурин Федор

Мценск, город Мценск, Орловская область
Цыганская ул/пер (совр. Семашко). Квартал выходцев из бурлаков
Рождение ребёнка
1903

Сын: Сурин Иван

Отец ребёнка: Сурин Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурин Федор

Смерть
1949
Похороны
Неизвестно
Мценск, город Мценск, Орловская область
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