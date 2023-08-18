Сурина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1949
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Сурин Федор
Рождение ребёнка
1897
Сын: Сурин Алексей
Отец ребёнка: Сурин Федор
Рождение ребёнка
08.02.1900
Сын: Сурин Семен
Отец ребёнка: Сурин Федор
Цыганская ул/пер (совр. Семашко). Квартал выходцев из бурлаков
Рождение ребёнка
1903
Сын: Сурин Иван
Отец ребёнка: Сурин Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сурин Федор
Смерть
1949
Похороны
Неизвестно