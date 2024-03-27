Султаев Габделхай Мазитов
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Султаев Габделмазит
Мать: Хуснизямал Фатхуллина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1885
Сын: Султаев Габделгани Габделхай Улы
Мать ребёнка: Галимакамал Пулат Кызы
Рождение ребёнка
21.01.1896
Мать ребёнка: Шамсизиган Тохватулла Кызы
Рождение ребёнка
25.04.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамсизиган Тохватулла Кызы
Смерть
Неизвестно