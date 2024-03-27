Султаев Габделхай Мазитов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСултаев Габделхай Мазитов

Султаев Габделхай Мазитов

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Султаев Габделмазит

Мать: Хуснизямал Фатхуллина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсизиган Тохватулла Кызы

Рождение ребёнка
29.03.1885

Сын: Султаев Габделгани Габделхай Улы

Мать ребёнка: Галимакамал Пулат Кызы

Рождение ребёнка
21.01.1896

Сын: Гарифулла Габделхай Улы

Мать ребёнка: Шамсизиган Тохватулла Кызы

Рождение ребёнка
25.04.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсизиган Тохватулла Кызы

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.