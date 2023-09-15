Неяглов Ефим Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеяглов Ефим Яковлевич

Неяглов Ефим Яковлевич

Место рождения

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Вычислено 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

Вычислено 1795 г.р.

Жена

Вычислено 1819 г.р.

Дети

Вычислено 1846 г.р.
Вычислено 1848 г.р.
Вычислено 1849 г.р.
Вычислено 1850 г.р.

Добавил:

HI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819

Отец: Неяглов Яков Васильевич

Мать: Неяглова Матрена Антоновна

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1840

Жена: Неяглова Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Дочь: Неяглова Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Неяглова Евдокия Кузьминична

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Сын: Неяглов Федор Ефимович

Мать ребёнка: Неяглова Евдокия Кузьминична

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Дочь: Неяглова Параскева Ефимовна

Мать ребёнка: Неяглова Евдокия Кузьминична

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Сын: Неяглов Павел Ефимович

Мать ребёнка: Неяглова Евдокия Кузьминична

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close