Неяглов Ефим Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819
Бракосочетание
Около 1840
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Дочь: Неяглова Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Неяглова Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Мать ребёнка: Неяглова Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Дочь: Неяглова Параскева Ефимовна
Мать ребёнка: Неяглова Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Мать ребёнка: Неяглова Евдокия Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно