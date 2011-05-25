Андрианова (Рыбина) Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианова (Рыбина) Антонина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1938

Дата смерти

25.05.2011

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1939 г.р.

Дети

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1938

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.02.1966

Сын: Андрианов Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Андрианов Валерий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрианов Валерий Васильевич

Смерть
25.05.2011
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