Андрианова (Рыбина) Антонина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1938
Дата смерти25.05.2011
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1938
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.02.1966
Сын: Андрианов Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Андрианов Валерий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.2011