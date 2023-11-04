Тимошенко Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1986

Отец: Тимошенко Николай Владимирович

Мать: Тимошенко Носова Аэлита Викторовна

Рождение ребёнка
23.08.2018

Сын: Тимошенко Роман Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.08.2020

Дочь: Тимошенко Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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