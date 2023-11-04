Тимошенко Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1986
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1986
Рождение ребёнка
23.08.2018
Сын: Тимошенко Роман Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.08.2020
Дочь: Тимошенко Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности