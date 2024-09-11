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Тухтаров Павел Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тухтаров Яков(Мутала) Яков (Мутала) Кузьмич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тухтарова (Митрофанова) Аксиния Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тухтаров Петр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тухтарова Зоя Павловна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Стерлибашево, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
ул. 50лет Октября9-6
Рождение ребёнка
16.11.1926

Дочь: Тухтарова (Тухтарова) Анастасия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1958

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