Тухтаров Павел Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тухтаров Яков(Мутала) Яков (Мутала) Кузьмич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тухтарова Зоя Павловна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Стерлибашево, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
ул. 50лет Октября9-6
Рождение ребёнка
16.11.1926
Дочь: Тухтарова (Тухтарова) Анастасия Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1958