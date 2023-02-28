Мальцева (Кутергина) Устинья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения24.09.1890 ст.
Дата смерти1975
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1890 ст.
Рождение ребёнка
1918
Сын: Мальцев Алексей Прокопьевич
Отец ребёнка: Мальцев Прокопий Семенович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Войняк Евгения Прокопьевна
Отец ребёнка: Мальцев Прокопий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975
Унгены, Унгенский район