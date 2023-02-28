Мальцева (Кутергина) Устинья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Кутергина) Устинья Алексеевна

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Место рождения

Орловка

Дата рождения

24.09.1890 ст.

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1890 ст.

Отец: Кутергин Алексей Семенович

Мать: Кутергина Варвара Антоновна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Мальцев Алексей Прокопьевич

Отец ребёнка: Мальцев Прокопий Семенович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Войняк Евгения Прокопьевна

Отец ребёнка: Мальцев Прокопий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Прокопий Семенович

Смерть
1975
Унгены, Унгенский район
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