Верховский (Сущинская) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верховский (Сущинская) Александра

Место рождения

Москва

Дата рождения

30.03.1847

Дата смерти

19.07.1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

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ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва
Рождение ребёнка
03.07.1865

Дочь: Корибут-Кубитович Nina

Отец ребёнка: Верховский Николай

усадьба Ивановское Ветлужского уезда
Рождение ребёнка
1869

Сын: Verkhovski Nikolai

Отец ребёнка: Верховский Николай

Рождение ребёнка
1872

Сын: Verkhovska Mikhail

Отец ребёнка: Верховский Николай

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Elisavieta

Отец ребёнка: Верховский Николай

Рождение ребёнка
1874

Сын: Verkhovski Vladimir

Отец ребёнка: Верховский Николай

Рождение ребёнка
1876

Сын: Verkhovsky Viacheslav

Отец ребёнка: Верховский Николай

Рождение ребёнка
06.08.1881

Дочь: Луньяк Елена

Отец ребёнка: Верховский Николай

Ветлуга, Нижегородской области
Рождение ребёнка
1884

Сын: Verkhovska Aleksiej

Отец ребёнка: Верховский Николай

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Tatiana

Отец ребёнка: Верховский Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верховский Николай

Смерть
19.07.1936
Казань
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