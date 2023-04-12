Верховский (Сущинская) Александра
Место рожденияМосква
Дата рождения30.03.1847
Дата смерти19.07.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва
Рождение ребёнка
03.07.1865
Дочь: Корибут-Кубитович Nina
Отец ребёнка: Верховский Николай
усадьба Ивановское Ветлужского уезда
Рождение ребёнка
1869
Сын: Verkhovski Nikolai
Отец ребёнка: Верховский Николай
Рождение ребёнка
1872
Сын: Verkhovska Mikhail
Отец ребёнка: Верховский Николай
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Elisavieta
Отец ребёнка: Верховский Николай
Рождение ребёнка
1874
Сын: Verkhovski Vladimir
Отец ребёнка: Верховский Николай
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Верховский Николай
Рождение ребёнка
06.08.1881
Дочь: Луньяк Елена
Отец ребёнка: Верховский Николай
Ветлуга, Нижегородской области
Рождение ребёнка
1884
Сын: Verkhovska Aleksiej
Отец ребёнка: Верховский Николай
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Tatiana
Отец ребёнка: Верховский Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Верховский Николай
Смерть
19.07.1936
Казань