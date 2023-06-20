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Червяков Василий Николаевич

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Червяков Червяков

Мать: ?

Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Рождение ребёнка
19.10.1895

Сын: Червяков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Червякова Анна Авраамовна

Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Рождение ребёнка
24.04.1898

Сын: Червяков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Червякова Анна Авраамовна

Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Рождение ребёнка
17.02.1901

Сын: Червяков Феодор Васильевич

Мать ребёнка: Червякова Анна Авраамовна

Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Рождение ребёнка
15.07.1904

Сын: Червяков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Червякова Анна Авраамовна

Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Рождение ребёнка
1906

Дочь: ? Васильевна

Мать ребёнка: Червякова Анна Авраамовна

Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Рождение ребёнка
1910

Дочь: ? Васильевна

Мать ребёнка: Червякова Анна Авраамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ? Васильевна

Мать ребёнка: Червякова Анна Авраамовна

Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Смерть
Неизвестно
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