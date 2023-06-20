Червяков Василий Николаевич
Место рожденияВятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Червяков Червяков
Мать: ?
Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Рождение ребёнка
19.10.1895
Сын: Червяков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Червякова Анна Авраамовна
Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Рождение ребёнка
24.04.1898
Сын: Червяков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Червякова Анна Авраамовна
Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Рождение ребёнка
17.02.1901
Сын: Червяков Феодор Васильевич
Мать ребёнка: Червякова Анна Авраамовна
Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Рождение ребёнка
15.07.1904
Сын: Червяков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Червякова Анна Авраамовна
Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Рождение ребёнка
1906
Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Рождение ребёнка
1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Смерть
Неизвестно