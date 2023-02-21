Волкович Анатолий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкович Анатолий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкович Раиса Александровна

СССР, УЗССР, ГОРОД ТАШКЕНТ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкович Раиса Александровна

Смерть
2022
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