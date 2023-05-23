Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Реформатский Платон Александрович
Мать ребёнка: Марья Васильева
пономарь
Рождение ребёнка
1789
Сын: Реформатский Иаков Александрович
Мать ребёнка: Марья Васильева
Сын священника Преображенской церкви
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Реформатский Иван Александрович
Мать ребёнка: Марья Васильева
Рождение ребёнка
1802
Сын: Реформатский Федор Александрович
Мать ребёнка: Марья Васильева
Рождение ребёнка
1810
Сын: Реформатский Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Марья Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
1831