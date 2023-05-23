Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Реформатский Платон Александрович

Мать ребёнка: Марья Васильева

Горкино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
пономарь
Рождение ребёнка
1789

Сын: Реформатский Иаков Александрович

Мать ребёнка: Марья Васильева

Горкино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Сын священника Преображенской церкви
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Реформатский Иван Александрович

Мать ребёнка: Марья Васильева

Горкино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Реформатский Федор Александрович

Мать ребёнка: Марья Васильева

Горкино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Реформатский Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Марья Васильева

Горкино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Работа или профессия
Неизвестно
Горкино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
священник
Смерть
1831
Горкино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
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